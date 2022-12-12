12 Декабря 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Свердловской области не хватает рабочих, строителей и врачей

В Свердловской области наблюдается дефицит рабочих, строителей и медиков. Об этом заявили в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
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Компания проанализировала ситуацию с вакансиями и резюме на Среднем Урале и выяснила, что по итогам ноября нехватка кадров в регионе стала еще острее: если в октябре на одно вакантное рабочее место приходилось 3,7 активных резюме, то в ноябре их было уже 3,5. При этом нормой для рынка труда считается, когда на вакансию приходится 5-6 резюме.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в ноябре в Свердловской области насчитывалось 35,2 тыс. вакансий и 123,7 тыс. активных резюме. По данным hh.ru, наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в профессиональных сферах "Добыча сырья" (0,3 резюме на вакансию), "Банки, инвестиции, лизинг" (0,6), а также в таких сферах, как "Рабочий персонал" (0,6), "Строительство, недвижимость" (0,7) и "Медицина, фармацевтика" (0,7).

Выраженная нехватка кадров сохраняется в "Автомобильном бизнесе", "Производстве" и "Госслужбе, НКО" (по 1,2 резюме на вакансию). А относительно комфортная ситуация зафиксирована лишь в трех профессиональных сферах – "Управление персоналом" (4 резюме на вакансию), "Административный персонал" (4,3) и "Юристы" (5,5).

Ранее сообщалось, что 38% свердловских компаний планируют выплатить своим сотрудникам "тринадцатую зарплату".

Теги: вакансии, резюме, кадры, Свердловская область



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