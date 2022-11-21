21 Ноября 2022
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

38% свердловских компаний планируют выплатить сотрудникам "тринадцатую зарплату"

Стало известно, планируют ли компании Свердловской области в этом году выплачивать своим сотрудникам "тринадцатую зарплату".
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По данным исследовательского центра Зарплаты.ру, было опрошено 1000 руководителей и начальников отделов в организациях Уральского федерального округа, в том числе и в Свердловской области. Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 38% компаний планируют выплатить "тринадцатую зарплату" большинству сотрудников. Еще 36% отказались от такой выплаты, а в 26% организаций пока не приняли окончательное решение.

При этом многие работодатели (58%) выплачивают годовую премию в размере одного оклада. В размере двух окладов премию платят в 9% компаний, трех окладов – в 8%, а в 25% сумма нефиксированная. В основном решение о дополнительной выплате зависит от выполнения индивидуальных планов или KPI (34%), рентабельности предприятия (30%) и объема выполненных задач (26%). А еще в 10% компаний эта ежегодная выплата бывает вне зависимости от чего-либо.

Согласно опросу, сотрудники компаний, которым выплатят годовую премию в этом году, работают в основном в сфере услуг, строительства, ретейла, промышленности, бухгалтерии, ИТ, образования, энергетики, транспорта и в банковском секторе.

Напомним, что каждая пятая компания Екатеринбурга отказалась от корпоратива на Новый год.

Теги: запплата, премия, компании



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