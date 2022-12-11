Героически погибшего в зоне СВО бойца ЧВК "Вагнер" не могут похоронить в Петербурге из-за чиновников Смольного

Коллеги героически погибшего в зоне специальной военной операции бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова столкнулись с беспрецедентной бюрократией со стороны исполнительной власти в Санкт-Петербурге. Обивая пороги администраций городских кладбищ, они не могут с почестями похоронить погибшего в связи с необходимостью получения дополнительного разрешения от подведомственного Комитету по промышленности ГКУ.

Коллеги Меньшикова уже обращались в администрацию Новоколпинского кладбища Петербурга, но получили отказ в захоронении погибшего бойца. В администрации Белоостровского кладбища согласились похоронить героя специальной военной операции (СВО) на Аллее Славы, но только при условии получения отдельного разрешения от государственного казенного учреждения «Специализированная служба Санкт‑Петербурга по вопросам похоронного дела», подведомственного Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Северной столицы.

На данный момент известно, что такое разрешение от представителей исполнительной власти города не получено. Фактически друзья погибшего героя СВО столкнулись с чудовищной бюрократией со стороны петербургских чиновников и подведомственных профильным комитетам Смольного структур, отвечающих в том числе за организационные вопросы при оказании ритуальных и иных услуг, связанных с погребением на городских кладбищах.

Межрегиональная общественная организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» уже обратилась к губернатору Александру Беглову с требованием немедленно принять решение по захоронению Дмитрия Меньшикова, который погиб смертью храбрых и не смог вернуться к своим родным.

Председатель правления организации Андрей Трошев в письме на имя градоначальника подчеркивает, что Меньшиков должен быть захоронен подобающе – на Аллее Славы Белоостровского кладбища Петербурга, а также считает наличие бюрократических барьеров в подобных вопросах недопустимым, так как герои страны не должны быть забыты, а местные власти обязаны идти навстречу, принимать все необходимые меры и прилагать все усилия для сохранения памяти о защитниках Родины.