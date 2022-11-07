Шахматист Карякин заявил, что не будет выступать на ЧМ по рапиду и блицу под нейтральным флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, если Международная шахматная федерация (FIDE) не позволит играть под флагом России. Первенство пройдет в Алма-Ате с 25 по 30 декабря.

"Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан – счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира. Но, как я понимаю, (президент ФИДЕ Аркадий) Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае, вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду", - сказал ТАСС Карякин.

Ранее шахматист заявил о том, что выступит на турнире в том случае, если он не будет проходить в недружественной для России стране.

Напомним, в марте 2022 г. ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода после того, как шахматист поддержал проведение СВО на Украине.