07 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Шахматист Карякин заявил, что не будет выступать на ЧМ по рапиду и блицу под нейтральным флагом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин не будет выступать на чемпионате мира по рапиду и блицу, если Международная шахматная федерация (FIDE) не позволит играть под флагом России. Первенство пройдет в Алма-Ате с 25 по 30 декабря.
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"Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан – счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира. Но, как я понимаю, (президент ФИДЕ Аркадий) Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся. В любом случае, вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду", - сказал ТАСС Карякин.

Ранее шахматист заявил о том, что выступит на турнире в том случае, если он не будет проходить в недружественной для России стране.

Напомним, в марте 2022 г. ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода после того, как шахматист поддержал проведение СВО на Украине.

Теги: Сергей Карякин, гроссмейстер



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