11 Октября 2022
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Спорт В России Москва
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Отстранение шахматистов от соревнований - слабость FIDE, - Карпов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов полагает, что отстранение российских шахматистов от командных соревнований под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) показывает слабость организации.
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"Всю ситуацию (с отстранением российских сборных) я воспринимаю как слабость FIDE. У них никаких не было оснований, кроме мягкой рекомендации МОК. Сейчас же это слабые потуги. Уверен, что президент FIDE Аркадий Дворкович должен был решить этот вопрос прямо на выборном конгрессе, после выборов, где он получил колоссальную поддержку. При такой победе на выборах президента FIDE он мог провести любое решение. Непонятно, зачем он тянул", - сказал ТАСС Карпов.

По мнению гроссмейстера, к участию в соревнованиях необходимо допускать все сборные России, а не выборочно.

"Надо все сборные вернуть. И решить все вопросы, начиная от [Сергея] Карякина, которого выкинули за политическую позицию, - это возмутительно. Если бы Карякин был в США, он бы засудил и разорил FIDE", - подчеркнул Крапов.

В марте FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Теги: Анатолий Карпов, FIDE, шахматы



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