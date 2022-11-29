В Тюмени трех сотрудников ГИБДД осудили за применение насилия к водителю

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении трех сотрудников ГИБДД регионального УМВД России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры России по Тюменской области.

Тюменский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении трех бывших инспекторов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия).



Судом установлено, что обвиняемые в январе 2020 года, исполняя служебные обязанности инспекторов ДПС ГИБДД, в ходе осуществления дежурства на автодороге Ушакова – Успенка Тюменского района применили в отношении водителя транспортного средства физическое насилие.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил каждому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишил права занимать должности на государственной службе на срок два года.



Приговор в законную силу не вступил.