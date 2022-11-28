В Курскую область прибывают силы ВС РФ для укрепления обороны

В Курскую область направили дополнительные войска для укрепления границы с Украиной, сообщил на совещании областного правительства губернатор региона Роман Старовойт.

"К нам в регион продолжают поступать войска для укрепления обороноспособности. Наша задача помочь коллегам обустроиться, чтобы надежно обеспечивать безопасность на границе", — приводит слова Старовойта "Интерфакс".

В конце мая на фоне обстрелов приграничных территорий в регион прибыло дополнительное вооружение в виде артиллерийских и ракетных установок.

В октябре губернатор сообщил, что в Курской области власти усилят контроль на основных региональных магистралях, в том числе проходящих через приграничные с Украиной районы. Уже усилен контроль на въезд и выезд в Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция.

Курская область стала одним из восьми российских приграничных регионов, где указом президента РФ от 19 октября был введен режим среднего уровня реагирования.