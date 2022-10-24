24 Октября 2022
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Общество Центральный ФО
Фото: rosatom.ru

В Курской области власти усиливают контроль на магистралях и на въезде в Курчатов

В Курской области власти усилят контроль на основных региональных магистралях, в том числе проходящих через приграничные с Украиной районы, сообщил на оперативном совещании губернатор региона Роман Старовойт.

"Уже усилен контроль на въезд и выезд в [город] Курчатов, где располагается Курская атомная электростанция", - цитирует губернатора ТАСС.

При этом Старовойт считает, что оперативная обстановка не требует введения каких-либо ограничений на въезд в регион или выезд за его пределы.

Курская область стала одним из восьми российских приграничных регионов, где указом президента РФ от 19 октября был введен режим среднего уровня реагирования.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на вокзале областного центра провожающих на перрон теперь пускают только со спецталоном или по паспортам. Эта мера также была введена в рамках режима среднего уровня реагирования.

 

Теги: курская область, курчатов, контроль, магистраль, дороги



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