Производство iPhone в Китае может сократиться на 6 млн единиц из-за протестов на заводе-подрядчике

Производство iPhone на заводе китайского подрядчика Apple – компании Foxconn – в городе Чжэнчжоу может сократиться минимум на 6 млн единиц на фоне антиковидных ограничений и протестов работников.

По данным Bloomberg, часть сотрудников выбыла из-за болезни, другая – не может покидать карантинные зоны, также многие работники уходят с завода из-за того, что начальство не выплатило вовремя обещанные бонусы за сверхурочную работу и за простой во время карантина.

На заводе Foxconn протесты продолжаются уже около двух недель. В какой-то момент рабочие начали громить оборудование, стачки продолжаются до сих пор.