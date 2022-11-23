23 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: Qilai Shen / Bloomberg

На крупнейшей фабрике по производству iPhone в Китае начались погромы

В китайском городе Чжэнчжоу работники крупнейшей в мире фабрики по производству iPhone устроили погромы и забастовку. Они требовали выплатить им зарплату.

Reuters, ссылаясь на кадры из соцсетей, пишет, что сотни работников устроили стачку, начали бить камеры наблюдения и окна на территории завода Foxconn – крупнейшего поставщика Apple.

Сообщается, что протесты начались несколько недель назад, когда значительное число сотрудников были отправлены в простой из-за ковидных ограничений.

Многие работники жаловались на нехватку продовольствия и жесткие условия карантина. Foxconn пришлось пообещать сотрудникам дополнительные выплаты. Сейчас же выяснилось, что бонусы будут задерживаться.

Китайские власти не комментируют инцидент.

Теги: китай, фабрика, протест, забастовка, iphone



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