На крупнейшей фабрике по производству iPhone в Китае начались погромы
В китайском городе Чжэнчжоу работники крупнейшей в мире фабрики по производству iPhone устроили погромы и забастовку. Они требовали выплатить им зарплату.
Reuters, ссылаясь на кадры из соцсетей, пишет, что сотни работников устроили стачку, начали бить камеры наблюдения и окна на территории завода Foxconn – крупнейшего поставщика Apple.
Сообщается, что протесты начались несколько недель назад, когда значительное число сотрудников были отправлены в простой из-за ковидных ограничений.
Многие работники жаловались на нехватку продовольствия и жесткие условия карантина. Foxconn пришлось пообещать сотрудникам дополнительные выплаты. Сейчас же выяснилось, что бонусы будут задерживаться.
Китайские власти не комментируют инцидент.