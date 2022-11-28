"Он взрослый, есть семья": Посол РФ в Британии объяснил, почему его сына не мобилизовали

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о том, что его сын не участвует в спецоперации, поскольку у него нет военного образования.

"Мой сын уже взрослый. У него есть семья, он не воюет на Украине. У него нет соответствующего образования", - сказал Келин в интервью BBC.

Дипломат добавил, что не может себе представить ситуацию, при которой его сын отправится в зону СВО.

Бывший глава кабмина ЛНР Марат Баширов призвал уволить Келина за такое заявление, отметив, что "рыба гниет с головы".

"А мы-то думаем: что там в Лондоне, медом намазано? А оказывается намазано и прямо в Посольстве. Отозвать и уволить", - написал Баширов в своем телеграм-канале.