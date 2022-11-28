WSJ: Военная помощь США Украине серьезно сдерживает вооружение Тайваня

Американские поставки оружия Украине задерживают вооружение Тайваня, пишет The Wall Street Journal.

Официальные лица правительства и конгресса США опасаются, что конфликт на Украине усугубляет отставание в поставках оружия на Тайвань почти на 19 миллиардов долларов. По словам представителей конгресса и правительства, знакомых с этим вопросом, поток оружия на Украину в настоящее время противоречит долгосрочной стратегии США по вооружению Тайваня против Китая. За год отставание увеличилось на 5 миллиардов.

Ранее тайваньские чиновники выражали обеспокоенность по этому поводу, хотя секретарь правительства Тайваня в Вашингтоне отказалась комментировать поставки оружия.

"Перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов на Украину и связанные с пандемией проблемы в цепочке поставок усугубили значительное отставание в поставках оружия, уже одобренного для продажи Тайваню, подрывая боеготовность острова", - говорится от последнем отчете правительственной комиссии.

США продали Тайваню оружия почти на 30 миллиардов долларов с 2009 года, в том числе на 18 миллиардов долларов за последние пять лет, сказала замгоссекретаря Венди Шерман. США являются крупнейшим поставщиком оружия Тайваню.

На Тайване и в США ожидают, что Китай может решиться на силовую операцию по присоединению острова уже в самые ближайшие годы.