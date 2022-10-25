Тайвань: Китай готовится к силовому возвращению острова

За кадровыми перестановками в высшем военном и партийном руководстве КНР стоит намерение силой вернуть Тайвань. Так считает министр обороны острова Цю Гочжэн.

Он выступил на заседании островного парламента с анализом итогов ХХ съезда Коммунистической партии Китая и новых назначений в Военный совет ЦК КПК.

"Похоже, Компартия проводит некую подготовку", — сказал он.

Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин сохранил за собой пост председателя Военного совета, а заместителями председателя назначены Чжан Юся, который занимает эту должность с 2017 года, а также Хэ Вэйдун, который ранее занимал должность командующего Восточной зоны боевого командования НОАК, в задачу которой, в частности, входит командование восточным флангом вдоль морских границ с Тайванем.

South China Morning Post отмечает, что именно генерал Хэ Вэйдун руководил масштабными военными учениями вокруг Тайваня в ответ на визит на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как передает Taiwan News, Цю Гочжэн заявил, что ситуация с Китаем очень тревожная, но вооруженные силы региона готовы к войне. Нельзя сказать, что у местной армии есть все необходимое, но воевать придется в том состоянии, которое есть, так как другого выхода просто нет.

"Это не только мрачно, но и очень серьезно, особенно в случае недооценки. Перед нами большой враг, и мы должны встретиться с ним лицом к лицу", - предупредил министр.

Издание также приводит результаты опроса о том, должны ли страны оказывать помощь Тайвань в случае военной операции Китая. Даже в США, Британии и Японии это мнение разделяют чуть лишь более 50% населения. В других западных странах этот показатель не дотягивает и до половины. Причем когда речь заходит о поддержке альянса во главе с США в поставках тяжелого вооружения или отправке солдат на Тайвань, то уровень поддержки еще ниже - около 40%.

Главнокомандующий ВМС США Майкл Гилдей на днях заявил, что американский флот должен быть готов к китайскому вторжению на Тайвань, которое может произойти в любой момент до 2024 года, в том числе даже в этом году. Потому что Китай выполняет все свои обещания, причем досрочно. А возвращение Тайваня анонсировано на самом высоком уровне. Так, XX съезд КПК одобрил поправки в устав партии о решительном противодействии независимости Тайваня.

На Тайване с тревогой следят за кадровыми перестановками в военном руководстве Китая, отмечая назначение новых более молодых военных на важные посты. Предполагается, что на их плечи возложено военное возвращение Тайваня.

Китаист Николай Вавилов отмечает, что в китайской культуре очень низкая терпимость к военным потерям. Поэтому Китай будет проводить военную операцию так, чтобы свести к минимуму свои потери, то есть могут быть задействованы самые жесткие меры.