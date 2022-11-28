28 Ноября 2022
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ВС РФ уничтожили около 200 польских наемников

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Фото: ДОИВС Югры

В ЕС осудили идею Польши снизить потолок цен на российскую нефть

Инициатива Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза.

В ЕС продолжаются споры по поводу уровня лимита цен на российскую нефть. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на европейского дипломата, публикацию приводит РИА Новости.

"Этот вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря", - считает дипломат.

Ранее Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы.

Теги: Нефть, Россия, Польша, Евросоюз



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