Bloomberg: Польша и Прибалтика назвали "слишком щедрым" потолок цен на нефть в $65

Польша и страны Прибалтики отказались согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, посчитав предложение слишком щедрым для Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

При этом ряд стран с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотят опускаться ниже верхней границей диапазона в $70.

В итоге переговоры между странами ЕС, прошедшие в среду, зашли в тупик, утверждает агентство.

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что США и страны ЕС стремятся согласовать предельный уровень цен на российскую нефть уже в среду, 23 ноября. Официальные лица обсуждают установление его на уровне около $60 за баррель, поскольку группа спешит реализовать план до 5 декабря.