25 Ноября 2022
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Экономика Москва
Фото: Накануне.RU

Курьеры сервиса "Яндекс Еда" объявили забастовку – депутат Мосгордумы

Курьеры сервиса "Яндекс Еда" объявили забастовку. Часть из них собирается не выходить на работу в предстоящий уикенд, сообщил депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

По его данным, бастующие курьеры требуют повышение оплаты за заказ в два с половиной раза (с 70 до 170 руб.), сокращение зоны доставки до одного района, снижение размеров штрафов и т.д.

На этой неделе стало известно о задержании в Москве заместителя главы профсоюза "Курьер" Саида Шамхалова. "Причина задержания – ориентировка по подозрению в краже. <…> Только в отделе полиции ему показали фото подозреваемого, который никаким боком не похож на Саида. Понятно, что это был просто формальный повод для задержания", - говорится в сообщении Telegram-канала "Вестник Бури Originals".

С конца апреля в СИЗО находится лидер профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев. Его арестовали по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. По версии следствия, он размещал в интернете публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на несанкционированные акции протеста против нарушения их трудовых прав. Сам Украинцев считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность. Профсоюз "Курьер" занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Организация известна серией акций протеста против политики компаний Delivery Сlub и "Яндекс Еда".

Теги: курьер, доставка, яндекс еда, забастовка



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