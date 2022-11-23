23 Ноября 2022
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Общество В России Москва
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В Москве задержан замглавы профсоюза "Курьер" Саид Шамхалов

Задержан сопредседатель профсоюза "Курьер" Саид Шамхалов. Информация об этом появилась в Telegram-канале "Вестник Бури Originals".

"Причина задержания – ориентировка по подозрению в краже. Сейчас Саид – в ОВМ УВД по САО ГУ МВД РФ по Москве, Левобережный. Улица Смольная, 42. Только в отделе полиции ему показали фото подозреваемого, который никаким боком не похож на Саида. Понятно, что это был просто формальный повод для задержания. Сейчас в отдел направляется адвокат", - говорится в сообщении.

В канале привели "интересные подробности" задержания.

"Полицейские завели Саида Шамхалова в комнату и хотели "откатать" его пальцы (снять отпечатки), по совету своего адвоката Геннадия Фёдорова он отказался от этой процедуры (имеет на это законное право). Потом его опять завели в ту же комнату и потребовали встать со стендом разыскиваемых преступников для фото, но он также отказался. Помимо этого, в личном разговоре один из полицейских сказал Саиду, что "они его пробили и знают, что он политический"", - сообщает канал.

На руках у одного из оперативников копии личных данных Саида и копии его прошлых административных дел за "митинги".

Напомним, с конца апреля в СИЗО находится лидер профсоюза "Курьер" Кирилл Украинцев. Его арестовали по статье о неоднократном нарушении порядка организации митинга. По версии следствия, он размещал в интернете публикации с призывами к работникам курьерских служб и такси выходить на несанкционированные акции протеста против нарушения их трудовых прав. Сам Украинцев считает, что его преследуют за профсоюзную деятельность. Профсоюз "Курьер" занимается защитой трудовых прав работников сервисов доставки еды, в том числе курьеров, поваров, сборщиков заказов. Организация известна серией акций протеста против политики компаний Delivery Сlub и "Яндекс.Еда".

Теги: Профсоюз, Курьер, Саид Шамхалов



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