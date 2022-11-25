На шахте в Североуральске произошло ЧП: погиб проходчик

В Североуральске на одной из местных шахт погиб рабочий. Инцидент произошел сегодня днем.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, следователи СК России выехали на место происшествия. Уже возбуждено уголовное дело, В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личность погибшего уже установлена: им оказался проходчик по имени Максим Ш. 1988 года рождения. Мужчина был местным жителем.

"Сообщение в полицию поступило сегодня в 14 часов 19 минут от директора предприятия. Сведений о других пострадавших не поступало", - добавил представитель МВД.