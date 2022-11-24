24 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: kremlin.ru

"Ветераны России" попросили Путина встретиться с боевыми командирами добровольческих батальонов 

Общественное движение "Ветераны России" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой встретиться с боевыми окопными командирами добровольческих батальонов и подразделений, задействованных в боевых действиях в ДНР и ЛНР еще с 2014 года. На встречу также предполагается пригласить командиров, участвующих в спецоперации.

Как сообщают "Ветераны России" в своих социальных сетях, беседа с Владимиром Путиным может пройти в Москве или любом другом регионе страны. Все организационные моменты общественники готовы взять на себя. Встречу предлагается провести в преддверии национального праздника – дня Героев Отечества, который отмечают 9 декабря.

"Встреча с Вами поднимет общий настрой и укрепит дух не только боевых окопных командиров, но и каждого военнослужащего (мобилизованного, добровольца), будет способствовать более широкому информационному освещению боевой работы добровольческих батальонов, через федеральные и региональные средства массовой информации", - говорится в сообщении.

"Ветераны России" отмечают, что среди добровольцев множество ветеранов боевых действий, которые и являются самой активной и ответственной частью российского общества, осознающих важность спецоперации и готовых отдать жизнь, дабы приблизить победу.

Теги: Путин, Ветераны России, встреча



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