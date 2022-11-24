24 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге начали сносить заброшенную больницу возле Зеленой рощи

В Екатеринбурге приступили к работам по сносу заброшенной больницы, которая находится возле парка Зеленая роща.

Сегодня утром, 24 ноября, возле неэксплуатируемого здания заметили строительную технику. Перед этим на огороженной территории убрали деревья, чтобы они не мешали демонтажу бывшей больницы. Когда рабочие приступят к разбору самого здания, пока неизвестно.

Напомним, больница возле Зеленой рощи закрылась в 2000 году. В дальнейшем в пустующем здании не раз происходили пожары. В начале 2022 года стало известно, что охранный статус с объекта будет снят для дальнейшего сноса и строительства на его месте медицинского центра.

Летом этого года завершилась процедура передачи заброшенной больницы новому владельцу – АО "Екатерининская больница". Акционерное общество планирует облагородить территорию и построить на месте здания онкологический центр.

мусор, заброшенная больница(2018)|Фото: Накануне.RU

Теги: Зеленая роща, больница, снос, здание, Екатеринбург



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