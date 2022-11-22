Журналист Манукян сравнил основателя проекта Gulagu.Net Осечкина с "Почтальоном Печкиным"

Журналист, блогер Вадим Манукян прокомментировал сообщения о том, что правозащитник и основатель проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин во время отбывания наказания ИК-5 в Самарской области подвергся сексуальному насилию. Он посоветовал Осечкину и дальше продолжать рассказывать сказки своей либеральной аудитории.

Сегодня в СМИ и Telegram-канал появились фотографии из личного дела основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина. Выяснилось, что за три месяца до УДО он подвергся сексуальному насилию со стороны других заключенных, которых он не смог опознать.

Журналист Вадим Манукян сравнил Осечкина с персонажем произведений детского писателя Эдуарда Успенского «Почтальоном Печкиным» и назвал его «Косичкиным». По словам блогера, почтальон, как и Осечкин, был такой же недовольный жизнью.

«Этот Косичкин мне очень напоминает почтальона Печкина. Он там разгуливал по деревне без велосипеда и поэтому такой недовольный жизнью был», — заявил блогер.

Манукян подчеркнул, что, по всей видимости, Осечкин именно после такой бурной истории в тюрьме стал активным «правдорубом».

«А этот клиент, оказывается, имел довольно бурную историю на зоне и похоже, именно поэтому стал такой не в меру активный "правдоруб"», — указал Манукян.

В заключение он обратил отдельное внимание, что после всех событий, произошедших с Осечкиным, с ним никто из «нормальных зеков» общаться не будет ни на какие темы и посоветовал продолжать рассказывать байки своей поредевшей либеральной аудитории.

«Но вообще то, если исходить из тех пикантных подробностей, которые о нем всплыли в телеграм-каналах, с выпиской из его личного дела, то получается, что его на зоне "опустили", а с таким нормальные зэки явно не стали бы общаться ни на какие темы. Так что этот "Косичкин", пусть дальше свои сказки рассказывает изрядно поредевшей либеральной аудитории», — подытожил Манукян.

Напомним, Осечкин создал общественный гуманитарный проект Gulagu.Net в 2011 году, который рассказывает о проблемах заключенных.