Журналист Манукян сравнил основателя проекта Gulagu.Net Осечкина с "Почтальоном Печкиным"

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.ru

Журналист Манукян сравнил основателя проекта Gulagu.Net Осечкина с "Почтальоном Печкиным"

Журналист, блогер Вадим Манукян прокомментировал сообщения о том, что правозащитник и основатель проекта Gulagu.Net Владимир Осечкин во время отбывания наказания ИК-5 в Самарской области подвергся сексуальному насилию. Он посоветовал Осечкину и дальше продолжать рассказывать сказки своей либеральной аудитории.

Сегодня в СМИ и Telegram-канал появились фотографии из личного дела основателя проекта Gulagu.Net Владимира Осечкина. Выяснилось, что за три месяца до УДО он подвергся сексуальному насилию со стороны других заключенных, которых он не смог опознать.

Журналист Вадим Манукян сравнил Осечкина с персонажем произведений детского писателя Эдуарда Успенского «Почтальоном Печкиным» и назвал его «Косичкиным». По словам блогера, почтальон, как и Осечкин, был такой же недовольный жизнью.

«Этот Косичкин мне очень напоминает почтальона Печкина. Он там разгуливал по деревне без велосипеда и поэтому такой недовольный жизнью был», — заявил блогер.

Манукян подчеркнул, что, по всей видимости, Осечкин именно после такой бурной истории в тюрьме стал активным «правдорубом».

«А этот клиент, оказывается, имел довольно бурную историю на зоне и похоже, именно поэтому стал такой не в меру активный "правдоруб"», — указал Манукян.

В заключение он обратил отдельное внимание, что после всех событий, произошедших с Осечкиным, с ним никто из «нормальных зеков» общаться не будет ни на какие темы и посоветовал продолжать рассказывать байки своей поредевшей либеральной аудитории.

«Но вообще то, если исходить из тех пикантных подробностей, которые о нем всплыли в телеграм-каналах, с выпиской из его личного дела, то получается, что его на зоне "опустили", а с таким нормальные зэки явно не стали бы общаться ни на какие темы. Так что этот "Косичкин", пусть дальше свои сказки рассказывает изрядно поредевшей либеральной аудитории», — подытожил Манукян.

Напомним, Осечкин создал общественный гуманитарный проект Gulagu.Net в 2011 году, который рассказывает о проблемах заключенных.

Теги: осечкин, журналист манукян, почтальон печкин, Gulagu.Net , удо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети