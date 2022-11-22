Губернатор Белгородской области показал возведение "засечной черты" на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как на границе с Украиной возводится так называемая "засечная черта". Накануне он же заявил о создании этой преграды (по аналогии с оборонительной чертой Х — XVII века) из-за напряженной обстановки на границе с Украиной. Он отметил, что не может раскрывать подробности работ по оборудованию приграничья, так как его заявления "слушают достаточно внимательно наши враги".

"Я отвечу кратко: работы выполняются в большом объеме. Начиная с апреля в рамках своих полномочий занимаемся достаточно активно укреплением рубежей", - сообщил Гладков.

"Я не хочу драматизировать ситуацию, но мы рассматриваем несколько вариантов развития событий: оптимистический, пессимистический и средний. Надеюсь, пессимистический нам не понадобится", – сказал Гладков на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в Белгороде, находящемся недалеко от российско-украинской границы, создадут интерактивную карту бомбоубежищ.