В Белгороде власти готовят интерактивную карту бомбоубежищ

В Белгороде, находящемся недалеко от российско-украинской границы, создадут интерактивную карту бомбоубежищ. Также власти намерены проверить и оформить все объекты-укрытия, сделать вывески и систему указателей по всему городу.

"Мы прошли все помещения в многоквартирных домах и коммерческих предприятиях, которые могут стать временным укрытием в случае опасности. Я лично посмотрел многие из них. Сформировали перечень помещений, соответствующих по своим техническим характеристикам параметрам укрытия. Разработали правовой механизм, позволяющий обеспечить надлежащее содержание и обеспечение доступа в такие помещения", - сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель главы администрации Белгорода Валентин Демидов.

"Кроме того, завершаем формировать интерактивную карту. После окончательной проработки, опубликуем её, чтобы все жители могли быстро ориентироваться", - отметил чиновник. По его словам, всё это "работа на предупреждение".