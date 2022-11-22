В органах власти противодействуют запрету суррогатного материнства для иностранцев - Толстой

Законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев готовится ко второму чтению, но ему оказывается сильнейшее противодействие, а дальнейшее его рассмотрение блокируется второй год. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Накануне в ТАСС прошла пресс-конференция на эту тему. Он заявил, что в России процветает бизнес по продаже "суррогатных" детей за рубеж. Иностранцы заказывают себе их, как товар, а после рождения увозят из России. Занимаются этим около 300 компаний, общий оборот порядка 2 млрд евро в год.

"Не буду скрывать, что лоббисты этой торговли детьми находятся в органах исполнительной власти и в других высокопоставленных местах. Эти люди получают, по-видимому, какую-то материальную выгоду от того, что Россия является фабрикой по продаже детей. Часть их вывозится на органы, часть - для "усыновления" гомосексуалистами", - рассказал Толстой.

Он подчеркнул, что проект специально затягивают многочисленными замечаниями. Так, в первом чтении он был принят почти единогласно, но после этого пошли целые пачки новых замечаний от федеральных органов исполнительной власти. То есть законопроект всеми силами блокируют. Например, МВД и МИД против того, чтобы ребенок, рожденный в России россиянкой, получал гражданство РФ. Он получает гражданство номинального отца, и его дальнейшая судьба предрешена - он отправляется "на экспорт", а Россия уже никак не может отследить его судьбу. Статистики по этому вопросу или нет, или она намеренно не публикуется. Никто не знает, сколько таких детей, они вообще нигде не учитываются. По данным ФСБ, за последние годы было вывезено около 45 тыс. таких детей.

"Россия выступает фактически крупнейшей фабрикой по торговле детьми. Это позор! Во всем мире суррогатное материнство запрещено. Вот Минюст предлагает нам "комплексно" решить вопрос. Это значит, что вопрос решен не будет. Но надо сначала точечно запретить продажу детей иностранцам, а уже потом Минюст пусть комплексно решает проблему суррогатного материнства. Мы настаиваем на срочном принятии законопроекта во втором чтении", - заявил вице-спикер Госдумы.

Позже он написал, что уголовных дел по торговле детьми на сегодняшний день уже столько, что дальше тянуть с принятием закона просто нельзя. И Дума сумеет преодолеть лобби.

"Парламент является высшим органом законодательной власти, и никакие придирки заинтересованных чиновников нас не остановят. Мы этот закон примем", - подчеркнул Толстой.

Сенатор Маргарита Павлова отмечает, что, несмотря на противостояние с Западом, мы "по-прежнему остаемся дешевым рынком, обслуживающим мировую ЛГБТ-индустрию: именно эти "пары" являются основными заказчиками суррогатных детей из России". Особенно позорно это выглядит на фоне подписания президентом указа о защите традиционных ценностей. Тема требует широкого освещения и резонанса, но ее пытаются замолчать.

Теле- и радиоведущая Анна Шафран обратила внимание на то, что, в отличие от других российских компаний, в отношении агентств, предоставляющих услуги по суррогатному материнству, Запад ни одной санкции не ввел.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова написала, что уже год как законопроект внесен в Госдуму, но дальше первого чтения не продвинулся - мешает огромное количество замечаний, которые приходится учитывать. Но есть замечания, которые выхолащивают саму идею законопроекта.

"Подмену изначальной задачи не допустим", - заверила она.