Правительство РФ выступило за запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев

Кабмин России поддержал проект закона о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Правительство выступило за принятие проекта при условии его доработки до рассмотрения Госдумой в первом чтении, сообщает ТАСС.

В июне депутаты внесли на рассмотрение документ, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Так, воспользоваться услугами суррогатной матери могут лишь состоящие в браке россияне, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для "которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям".

Как сообщалось, вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против запрета суррогатного материнства для иностранцев, выступив лоббистом продажи российских детей за границу. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на источник в правительстве.