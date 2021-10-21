21 Октября 2021
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Общество В России
беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Правительство РФ выступило за запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев

Кабмин России поддержал проект закона о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев.

Правительство выступило за принятие проекта при условии его доработки до рассмотрения Госдумой в первом чтении, сообщает ТАСС.

В июне депутаты внесли на рассмотрение документ, который лишает иностранцев возможности обращаться за услугами российских суррогатных матерей. Так, воспользоваться услугами суррогатной матери могут лишь состоящие в браке россияне, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для "которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям".

Как сообщалось, вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против запрета суррогатного материнства для иностранцев, выступив лоббистом продажи российских детей за границу. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на источник в правительстве.

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Правительство РФ выступило за запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев

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Теги: суррогатное материнство, иностранцы



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Ранее 20.10.2021 13:44 Мск СМИ: Голикова выступила против запрета на продажу суррогатных детей иностранцам


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