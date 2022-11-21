SHOT нашел российского солдата, отбрасывавшего гранаты с украинского дрона

Telegram-канал SHOT сообщил о том, что нашел военнослужащего, который попал в мировые СМИ после знаменитого видео.

Напомним, ранее по Сети разошлись кадры, на которых боец ВС РФ в окопе отбрасывает несколько гранат, прилетающих на него с дрона ВСУ.

SHOT пишет, что солдата зовут Рустам Худайнуров, он служит в 127-ом батальоне 5-й бригады Народной Милиции ДНР. В мирной жизни Рустам был донецким шахтером. Он подтвердил, что это именно он был на том видео (раньше распространялась версия о том, что на кадрах - некий Алексей из Ленобласти).

На данный момент Худайнуров находится в больнице с осколочными ранениями в руку и ногу.

По его словам, когда он находился в окопе, на него скинули восемь гранат, одна из которых взорвалась в ногах. Несмотря на ранения, бойцу удалось добраться до позиций своих войск.

Напомним, ранее блогер Некоглай попал в скандал, сняв пародию на российского солдата. Видео дошло до депутата заксобрания Свердловской области Алексея Свалова. Тот посчитал пародию оскорбительной, в связи с чем обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку.

9 ноября Некоглая задержала полиция, когда молодой человек не смог предоставить документы, удостоверяющие личность. Пресненский суд признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства и назначил ему штраф в 5 тыс. рублей, а также административное принудительное выдворение за пределы РФ.