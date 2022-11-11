Блогер Некоглай заявил, что ему "очень стыдно" за пародийный ролик о солдате в окопе

Мосгорсуд признал законным выдворение блогера Некоглая (Николая Лебедева) в Молдавию. Сам он покаялся за пародийный ролик о российском солдате в окопе.

В ходе заседания блогер заявил, что не поддерживает жалобу защиты на его выдворение, передает РИА Новости.

"Мне правда стыдно, я правда каюсь, я хочу как можно меньше провести времени здесь и хочу домой", - сказал молодой человек.

Ранее Некоглай попал в скандал с пародийным видео, снятым им для соцсети. Он спародировал российского солдата, на которого дрон сбрасывает гранаты, а тот, не растерявшись, их отбрасывает и спасается. Видео дошло до депутата заксобрания Свердловской области Алексея Свалова. Тот посчитал пародию парня оскорбительной, в связи с чем обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой провести проверку. С этим же требованием в Генпрокуратуру и МВД обратилась директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

9 ноября Некоглая задержала полиция, когда молодой человек не смог предоставить документы, удостоверяющие личность. Пресненский суд признал блогера виновным в нарушении миграционного законодательства и назначил ему штраф в 5 тыс. рублей, а также административное принудительное выдворение за пределы РФ.