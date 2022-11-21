ЛГБТ-закон готов ко второму чтению: "То, что вчера нельзя было продавать только детям, завтра будет запрещено и для взрослых"

Комитет Госдумы по информационной политике при одном воздержавшемся принял пакет поправок в закон о запрете ЛГБТ-контента. Документ готовят ко второму, основному чтению.

Всего к законопроекту была внесена 31 поправка, но только 11 из них рекомендованы к принятию. Одобренные поправки предполагают возложить на владельцев соцсетей обязанность мониторить запрещенный контент. Запрещается пропаганда смены пола. Доступ к сайтам с запрещенным контентом будет блокировать Роскомнадзор. Он же будет определять список информации, в отношении которой будет действовать запрет и мониторинг. Также из текста закона убрали формулировку, что наказывается "пропаганда культа насилия" – наказывать будут просто "пропаганда насилия".

Параллельно из комитета ГД по госстроительству пришла информация об одобрении ужесточения административного наказания за пропаганду ЛГБТ и педофилии – до 10 млн руб. При этом комитет не поддержал поправки о введении уголовной ответственности при повторном нарушении за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Обсуждение поправок и в целом закона в комитете по информполитике вышло скандальным и противоречивым. "Единоросс" Евгений Попов поспорил с однопартийцем Александром Хинштейном о том, есть ли в законе признаки цензуры. Он привел в пример сюжет Дмитрия Киселева на "России 1" о гомосексуальной свадьбе российского журналиста за рубежом. При скорее отрицательной оценке этого события в контексте сюжета был показан поцелуй двух мужчин, он был "заблюрен", но, как отметил Попов, "взрослые люди поняли, что там было". Он предположил, что теперь за этот сюжет, который работает на традиционные ценности, а не на пропаганду ЛГБТ, Киселев может получить штраф. Хинштейн заявил, что журналист может и не показывать такой поцелуй – сюжет, мол, от этого не проиграет. На что Попов заявил: "Это уже не нам с вами, законодателям, решать. Это цензура уже" (по Конституции РФ цензура запрещена – прим. ред.).

Многие заявили об отвращении к гомосексуальным поцелуям. Например, такой контент считает непривлекательным замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин. Также собравшиеся уверены, что большинство россиян придерживается подобной точки зрения. Но при этом целующихся мужчин будут относить к пропаганде, хотя они, по версии депутатов и экспертов, и формируют негативный образ, то есть не способствуют возникновению интереса и симпатии.

Неопределенность формулировок смущает производителей различного контента: книг, фильмов, музыки. На вопрос о том, почему не будет запрещена "Анна Каренина", Хинштейн ответил: "По ряду причин". Хотя это явно не юридическая формулировка, представители отраслей не стали спорить с депутатом.

"То, что запрещено среди несовершеннолетних, просто будет запрещено для всех. То, что нельзя вчера было продавать только детям, завтра будет запрещено и для взрослых", - пояснил Хинштейн.