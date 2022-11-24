24 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: duma.gov.ru

Назло Блинкену: Госдума приняла закон о запрете ЛГБТ-контента в России

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законов, которые полностью запрещают ЛГБТ-контент в литературе, кино, рекламе, ужесточают штрафы за игнорирование запретов (до сих пор штрафы предполагались за пропаганду среди детей).

При этом буквально накануне один из авторов законопроекта Александр Хинштейн соглашался, что "есть риски "вольного толкования" новых норм контролирующими органами". Но дорабатывать и выверять законопроекты в ущерб скорости принятия – не в традициях Госдумы.

"Самой лучшей мотивацией для принятия этого решения" "единоросс" Александр Хинштейн назвал то, что документ был раскритикован госсекретарем США Энтони Блинкеном, который призвал отозвать законопроект.

Особо радуется принятому закону другой представитель "Единой России", спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений запрещена. Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введён запрет на пропаганду педофилии и смены пола. Штрафы составят до 10 млн рублей. Решение позволит защитить наших детей, будущее страны от тьмы, распространяемой США и европейскими государствами. У нас — свои традиции и ценности", - заявил Володин.

Теги: госдума, лгбт-контент, пропаганда, вячеслав володин, александр хинштейн



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