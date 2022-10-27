27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Дума ТВ

Госдума запретила в первом чтении ЛГБТ-контент, гомосексуализм пока запрещать не планирует

Госдума единогласно одобрила в первом чтении пакет законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды среди взрослых и ужесточении наказания за нарушения старых и новых запретов. Соавторами пакета стали 390 депутатов, сообщил глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн. Рассмотрение в первом чтении проходило при "закрытых дверях" – без онлайн-трансляции пленарного заседания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в поправках ко второму чтению нормы законопроекта могут быть ужесточены.
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Хинштейн заявил, что запрещать непосредственно гомосексуальные отношения депутаты пока не намерены: "Мы не запрещаем это явление (ЛГБТ) и глупо это делать, нравится нам или нет, но оно существует".

"Задача – сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции – более чем существенны. Задача – не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило", - заявил депутат.

Предполагается, что будет полностью запрещена пропаганда ЛГБТ, а также демонстрация ЛГБТ. Также запрещается пропаганда педофилии (правда, она и до этого каралась законом), а также информация, "побуждающая к смене пола среди подростков". Эти ограничения распространяются на информацию в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кинематографе и рекламе.

Вводится платная подписка и дополнительные технические средства защиты доступа в теле и радиовещании к контенту, запрещенному для детей, а также возрастная маркировка в промо-материалах такого контента.

Штрафы за пропаганду ЛГБТ составят:

50 тыс — 400 тыс ₽ для граждан

100 тыс — 800 тыс ₽ для должностных лиц

800 тыс — 5 млн ₽ или приостановление деятельности до 90 суток для юр. лиц

Штрафы за пропаганду педофилии составят:

200 тыс — 800 тыс ₽ для граждан

400 тыс — 2 млн ₽ для должностных лиц

1 млн — 10 млн ₽ или приостановление деятельности до 90 суток для юр. лиц

Штрафы за демонстрацию ЛГБТ составят:

50 тыс — 200 тыс ₽ для граждан

100 тыс — 400 тыс ₽ для должностных лиц

800 тыс — 4 млн ₽ или приостановление деятельности до 90 суток для юр. лиц

"Специальная военная операция проходит не только на полях сражений, но и в сознании людей, в их умах и душах. По сути, мы воюем сегодня и за то, чтобы в России вместо мамы и папы не было "родитель номер один", "номер два", "номер три". И это в очередной раз показывает наше цивилизационное противостояние с Западом, где формируется сознание превосходства нетрадиционной сексуальной ориентации и трансгендерности как индивидуализирующего фактора. Если мы не защитим наши границы, это станет угрозой не только для западной цивилизации, но и для будущего нашей страны: здоровья нации, демографии", - резюмировал Хинштейн.

Теги: госдума, лгбт, запрет, первое чтение, вячеслав володин, александр хинштейн



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