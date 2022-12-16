В Госдуме полагают преждевременным ведение уголовного наказания за ЛГБТ-пропаганду

В Госдуме оценили идею введения уголовного наказания за ЛГБТ-пропаганду. Замглавы комитета Госдумы по законодательству Ирина Панькина заявила, что такая идея является преждевременной, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина (КПРФ) подготовила законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Копия документа есть у РИА Новости. За пропаганду ЛГБТ и смены пола в СМИ или интернете предлагается наказывать исправительными или принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. За распространение пропаганды среди детей будет грозить до четырех лет принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет. За повторную пропаганду педофилии Останина предложила наказывать принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Законопроектом также предлагается установить уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на распространение среди несовершеннолетних информации, содержащей пропаганду ЛГБТ. За подобное деяние предлагается ввести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до полугода. За аналогичные деяния, совершенные с применением СМИ или интернета, предлагается ввести ответственность в виде принудительных работ сроком до двух лет или лишения свободы до двух лет. Законопроект направлен на отзыв в правительство.

Напомним, 5 декабря президент России Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, а также смены пола и педофилии. Новые законы запрещают пропаганду либо демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений, педофилию и смену пола через, в частности, фильмы, книги, компьютерные игры.