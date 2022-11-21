21 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото:Накануне.RU

Уралец, до смерти забивший приятелей бейсбольной битой, проведет за решеткой 17 лет

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о двойном убийстве в поселке Красногвардейский в Березовском. Виновник расправы надолго отправится в колонию.
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Напомним, все случилось вечером 28 апреля этого года: местный житель Дмитрий Шукалович у себя дома выпивал с двумя малознакомыми мужчинами. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ходе которого хозяин жилища схватил бейсбольную биту и нанес ей многочисленные удары своим оппонентам. От полученных травм мужчины скончались на месте.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, предварительной причиной двойного убийства могло послужить неприемлемое предложение.

"Возмущенный непристойным предложением, хозяин жилища схватил биту и быстро расправился с неблагодарными гостями. Раздав "каждой сестре по серьгам", мужчина вынес обездвиженных собутыльников во двор и накрыл их одеялом, а утром, когда проснулся, увидел, что оба они не подают признаков жизни. Участковый уполномоченный задокументировал криминальный эпизод, после чего собранные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СК России, которые и приняли решение о возбуждении уголовного дела", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, государственный обвинитель просил назначить мужчине 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года. Расследованием и сбором доказательств по делу занимался Следственный комитет.

Ранее свой вердикт по делу вынесла коллегия присяжных заседателей. Все они единогласно решили, что вина Шукаловича полностью доказана, но, несмотря на это, уралец заслуживает снисхождения.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сам Дмитрий Шукалович заявил, что это была самооборона – якобы он боялся за свою жизнь и защищался от напавших на него мужчин. В итоге убийце назначено 17 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

Кроме этого, по решению суда Шукалович должен выплатить двум потерпевшим по миллиону рублей за возмещение морального вреда. Также ему придется заплатить 139 тысяч и 145 тысяч рублей в возмещение затрат на похороны убитых им людей.

Как отметили в облсуде, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Теги: приговор, убийство, бита, суд



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