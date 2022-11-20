В Челябинске во время тушения пожара в квартире нашли тела трех человек

В Челябинске Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели на пожаре трех человек.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Челябинской области, все случилось вечером 19 ноября в квартире одного из домов областного центра. Там произошел пожар, во время тушения которого сотрудники МЧС обнаружили тела двух мужчин и женщины.

По данному факту начата проверка. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Миассе (Челябинская область) иномарка столкнулась с пожарной машиной, которая ехала со включенными спецсигналами.