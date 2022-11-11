В Челябинской области иномарка столкнулась с пожарной машиной

В Миассе иномарка столкнулась с пожарной машиной, которая ехала со спецсигналами, сообщили Накануне.RU в полиции города.

Авария произошла вечером 10 ноября в районе дома № 6 по проспекту Автозаводцев. Тойота Королла, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора столкнулась с пожарной машиной, которая ехала с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП автомобили повреждения получили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.