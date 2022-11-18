"Транснефть" отрицает нападение на нефтепорт "Шесхарис"

"Транснефть" отрицает сообщения о нападении морского беспилотника ВСУ на нефтеналивной порт "Шесхарис" под Новороссийском. Никаких повреждений нет, передает ТАСС со ссылкой на представителя компании Игоря Демина.

"Эта информация не соответствует действительности. Нападения морским беспилотником ВСУ на нефтегавань "Шесхарис" в Новороссийске не было. Соответственно, никаких повреждений там нет", - заявил Демин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что один из крупнейших нефтеналивных комплексов был атакован ночью.