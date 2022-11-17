17 Ноября 2022
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Политика ДНР и ЛНР
Фото: lug-info.com

Пасечник: Примерно 1% территории ЛНР находится под контролем Украины

Примерно 1% территории Луганской Народной Республики не находится под контролем ВС России, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, ВСУ заняли в регионе три населенных пункта. "Это населенный пункт Белогоровка — совсем небольшое село, которое по имеющейся у меня информации полностью уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта", — рассказал Пасечник РИА Новости.

Ситуацию на фронте врио республики назвал "тяжелой, но контролируемой". Он отметил, что украинская сторона стала стягивать войска в направлении на ЛНР, но российские военные готовы отразить возможные атаки. Эвакуации населения не планируется, добавил Пасечник.

Ранее сообщалось, что попытки ВСУ прорвать оборону на севере ЛНР терпят неудачу. Вместе с тем, противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов республики.

Теги: пасечник, лнр, украина



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