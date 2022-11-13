Попытки ВСУ прорвать оборону на севере Луганской Народной Республики терпят неудачу

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на севере Луганской Народной Республики (ЛНР) терпят неудачу, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

Он сообщил, что сформирована мощная линия обороны, которая демонстрирует своб устойчивость на протяжении нескольких недель.

Как сообщили Накануне.RU в Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, две артиллерийские установки, четыре бронетранспортера,11 единиц специальной автомобильной техники.

Противник продолжает обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли населенные пункты Стаханов и Меловатка с применением РСЗО М142 HIMARS, выпустив четыре ракеты.