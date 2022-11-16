16 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Moshe Schwartz / YWN

Президент Польши: "Есть большая вероятность, что упала ракета ПВО Украины"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "есть большая вероятность, что упавшая на территорию Польши ракета принадлежала ПВО Украины".

Также он сообщил, что "ничто не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу".

"Скорее всего, это была ракета С-300 российского производства. На данный момент у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. Многое указывает на то, что это была ракета ПВО, которая, к сожалению, упала на территорию Польши", - заявил президент.

Накануне стало известно о падении двух ракет или их обломков на ферму в приграничном с Украиной районе Польши. По предварительным данным, погибли два человека. Минобороны России заявило, что ВС РФ не наносили ударов вблизи этой территории.

Теги: анджей дуда, ракета, польша, пво украины



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