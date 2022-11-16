16 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Moshe Schwartz / YWN

Минобороны РФ: В Польше упали элементы украинской системы С-300

В Минобороны России заявили, что обломки на фотоснимках, опубликованных вчера в Польше, идентифицированы российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты С-300 воздушных сил Украины.

В ведомстве подчеркнули, что высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 км от украинско-польской границы.

Заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в польском населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" - это намеренная провокация с целью эскалации обстановки, сообщили в военном министерстве.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, в ходе вчерашнего массированного удара высокоточными средствами поражения ни одного ракетного удара по объектам в Киеве не наносилось.

"Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны", - заявили в МО.

Ранее польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства Польши (на границе с Украиной). По их информации, снаряды попали в зерносушилки, при этом погибли два человека. В МИД Польши заявили, что ракеты принадлежали России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны. Польша созвала совет НАТО для обсуждения инцидента.

Теги: польша, ракета, минобороны рф



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