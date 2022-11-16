В Минфине полагают, что выдача льготной ипотеки закончится 31 декабря

Минфин исходит из того, что программа льготной ипотеки под 7% на квартиры в новостройках завершится 31 декабря. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

По его словам, министерство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья, передает ТАСС.

В сентябре в Счетной палате не одобрили продление программы льготной ипотеки под 7%. Аудитор Наталья Трунова отметила, что льготная ипотека способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье.