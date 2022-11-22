СМИ: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

Скидки на новостройки до конца 2022 года достигнут максимальных значений и дойдут до 30%.

Как говорят участники рынка недвижимости, застройщики пытаются привлечь максимум покупателей из-за опасений, что в 2023 году спрос может упасть на 15–20%. Это может случиться, если власти РФ не продлят льготную ипотеку и запретят кредиты с околонулевой ставкой от девелоперов.

Многие россияне настроены успеть воспользоваться выгодными программами: интерес к новостройкам за последнюю неделю вырос на 16%. Эксперты отмечают, что предлагая скидки, застройщики конкурируют за эту аудиторию, сообщают "Известия".

Минфин исходит из того, что программа льготной ипотеки под 7% на квартиры в новостройках завершится 31 декабря. Министерство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.