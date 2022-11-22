СМИ: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

22 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

СМИ: скидки на новостройки к концу года могут дойти до 30%

Скидки на новостройки до конца 2022 года достигнут максимальных значений и дойдут до 30%.

Как говорят участники рынка недвижимости, застройщики пытаются привлечь максимум покупателей из-за опасений, что в 2023 году спрос может упасть на 15–20%. Это может случиться, если власти РФ не продлят льготную ипотеку и запретят кредиты с околонулевой ставкой от девелоперов.

Многие россияне настроены успеть воспользоваться выгодными программами: интерес к новостройкам за последнюю неделю вырос на 16%. Эксперты отмечают, что предлагая скидки, застройщики конкурируют за эту аудиторию, сообщают "Известия".

Минфин исходит из того, что программа льготной ипотеки под 7% на квартиры в новостройках завершится 31 декабря. Министерство не видит необходимости новых мер по поддержке первичного рынка жилья.

Теги: новостройки, жилье, недвижимость



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.11.2022 13:30 Мск В Минфине заявили, что выдача льготной ипотеки закончится 31 декабря


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети