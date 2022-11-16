Запад отстранился от прямых обвинений России по поводу ракет в Польше

Президент США Джо Байден заявил, что маловероятно, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Об этом он сказал, отвечая на вопрос, не слишком ли рано заранее обвинять Россию, передает польская Rzeczpospolita.

Пентагон также не подтверждает сообщения о российских ракетах, которые упали на польскую территорию. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на пресс-конференции.

"Мы знаем о сообщениях прессы о предполагаемом ударе двух российских ракет по польской территории, недалеко от границы с Украиной. На данный момент у нас нет никакой информации, чтобы подтвердить эти сообщения", - сказал Райдер.

Госдепартамент США тоже отказался комментировать эту гипотезу. Заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель сообщил, что американская сторона находится в контакте с официальной Варшавой. Отвечая на вопрос, остаются ли актуальными слова Байдена о "защите каждого сантиметра НАТО", Патель заверил, что США поддерживают союзников по альянсу, но не хотят рассматривать "гипотетические ситуации".

Интересно, что советник Зеленского и главный военный спикер режима Алексей Арестович считает, что реакции НАТО на обстрел польской территории не будет. Запад не хочет обострять ситуацию.

"А какая реакция? Удар по ВС РФ? Не верю. Бесполетная зона над Украиной? Не верю. Я не сомневаюсь, что им этот инцидент "простят", - сказал он, как будто знает, что ракету выпустила Россия.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке его страны.

Минобороны РФ назвало заявления о "российском следе" "намеренной провокацией в целях эскалации обстановки". Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Зеленского "безответственным провокатором, использующим любую возможность, чтобы втянуть в вооруженный конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО и заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией".

Напомним, агентство Associated Press сообщило со ссылкой на американских чиновников, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками. Президент Турции Реджеп Эрдоган также занял сторону России в инциденте.

Украинский телеграм-канал "Резидент" пишет со ссылкой на источник в офисе Зеленского, что там разочарованы реакцией Варшавы на ракетный удар. Потому что накануне там очень активизировались, чтобы внушить странам Запада, что их атаковала Россия, сделав ряд громких заявлений и рассчитывая на втягивание НАТО в военный конфликт против России. Зеленский сказал, что "террор не ограничивается нашими государственными границами" и "нужно действовать". К нему присоединлся его советник Андрей Ермак, киевский министр обороны Алексей Резников. Но, похоже, провокация Киева в полной мере не удалась.

Канал "Легитимный" отмечает, что эта история будет использована как повод для увеличения поставок вооружения Киеву и поддержки Украины в Европе, которая сильно просела.

Показательно, что администрация Байдена запросила у Конгресса еще 37,7 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, передает Reuters.