AP: Упавшую на территории Польши ракету запустили ВСУ

Ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими войсками, сообщает Associated Press со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, предположительно, ВСУ намеревались сбить российскую ракету во время нанесения ВС РФ удара по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства Польши (на границе с Украиной). По их информации, снаряды попали в зерносушилки, при этом погибли два человека.

Комментируя инцидент, президент США Джо Байден заявил, что ракеты в сторону Польши вряд ли запустили из России.

"Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России", — сказал он журналистам на саммите G20 на острове Бали.

По словам президента Польши Анджея Дуды, Варшава пока не располагает данными о том, кто запустил ракету. Он добавил, что попадание снарядов на территорию Польши является единичным случаем, ничто не указывает на то, что обстрел может повториться, пишет Regnum.

Отметим, польские власти пригласили экспертов из-за рубежа для расследования инцидента с падением ракеты, упавшей в населенном пункте на востоке республики.