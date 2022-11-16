По делу о гибели восьми туристов при восхождении на Ключевской вулкан задержали гида

Задержан гид, который вел группу на Ключевский вулкан, где при восхождении погибли 8 туристов и сопровождающий. Об этом сообщили в СУ СКР по Камчатке.

30-летний мужчина участвовал в организации восхождения туристов на вулкан, а также сопровождал их.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд заключил под стражу директора туристического агентства "Экстрим тайм", клиенты которого погибли при восхождении на Ключевской вулкан.

В отношении руководителя и гида-инструктора компании "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц, а также дело о причинении смерти по неосторожности.