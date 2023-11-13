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Фото: Накануне.RU

Главу турфирмы приговорили к четырем годам колонии за гибель туристов на Ключевском вулкане

Петропавловск-Камчатский суд приговорил директора турфирмы "Экстрим тайм" Андрея Степанова, туристы которой погибли при восхождении на Ключевской вулкан в 2022 году, к четырем годам колонии общего режима.

Как сообщает РИА Новости, подсудимый признал вину. В своем последнем слове Степанов раскаялся в том, что провел тур, и попросил прощения у потерпевших.

Директор турагентства обвинялся по части 3 статьи 238 УК РФ ("оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц").

Ранее по делу был задержан гид, который вел группу на Ключевский вулкан. Сообщалось, что 30-летний мужчина участвовал в организации восхождения туристов на вулкан, а также сопровождал их.

Напомним, группу туристов из 10 человек сопровождали два гида. 30 августа 2022 года они начали восхождение на вулкан Ключевская Сопка. 3 сентября на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, пять человек погибли. Позднее скончались еще четверо. Выжившие туристы и гид находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Их эвакуировали бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский.

Теги: турфирма, ключевской вулкан, туристы, приговор


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