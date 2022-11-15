В Кремле заявили о нежелании Киева вести переговоры

В Кремле прокомментировали заявление Владимира Зеленского о том, что "никакого "Минска-3" не будет". "Это абсолютно подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В видеообращении к участникам саммита G20 президент Украины заявил: "Очевидно, что словам России доверять невозможно, и не будет никаких "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения. Если же соответствующих действий для восстановления мира не будет, то это означает, что Россия просто хочет в который раз обмануть всех вас, обмануть мир и заморозить ***** как раз тогда, когда ее поражения стали особенно ощутимыми".