13 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Управление общественных связей УГМК

"УГМК-Застройщик" и губернатор Кузбасса заложили капсулу времени на месте первого апарт-комплекса в Шерегеше

12 ноября 2022 года на территории горнолыжного курорта "Шерегеш" в торжественной обстановке состоялась заливка первого кубометра бетона в фундамент первого апарт-комплекса, который будет возведен в рамках проекта комплексного развития СТК "Шерегеш", а также церемония закладки капсулы времени.

Как сообщили Накануне.RU в управление общественных связей УГМК, тем самым было положено символическое начало реализации крупнейшего по объему строительства и инвестициям в России проекта комплексного развития территории (КРТ).

Заливка первого кубометра бетона прошла с участием почетных гостей. Присутствовали губернатор Кемеровской области − Кузбасса Сергей Цивилёв, представители администрации Таштагольского района и Шерегешского городского поселения. Также в мероприятии приняли участие руководители компаний-партнеров проекта: президент горнолыжной компании "КАСКАД" Игорь Прокудин и директор департамента девелопмента ГК "BADEN Family" Александр Бирюлин. Триумфальное событие посетили инвесторы и гости курорта, которые приехали на открытие горнолыжного сезона.

В основание первого апарт-комплекса участники церемонии заложили капсулу времени с посланием будущим поколениям. Так они символически передали эстафету добра и созидания тем, кто десятки лет спустя будет не только отдыхать на одном из ведущих горнолыжных курортов России и Европы, но и продолжит дальнейшее развитие Шерегеша. Место расположения капсулы времени будет отмечено памятным знаком с датой начала строительства первого этапа проекта СТК "Шерегеш". Соблюдая старинную традицию, присутствующие на торжественном событии заложили в бетон памятные монеты. Они являются символами благополучия и безусловной удачи.

"На территории Кузбасса планируется реализация трех самых крупных в России проектов КРТ, причем крупнейший среди них – это развитие территории СТК "Шерегеш". Для выполнения такой масштабной и сложной задачи нужна сильная команда, и такая команда на сегодняшний день сформирована. Она состоит из Правительства Кузбасса и целой группы опытнейших компаний-инвесторов, загоревшихся этим проектом. Всем нам предстоит большая работа. Правительство Кузбасса берет на себя задачи по оперативной организации всех инженерных коммуникаций, чтобы зимой и летом курорт был обеспечен водой, теплом, светом в необходимых объемах, а также задачи по серьезному увеличению транспортной доступности «Шерегеша» (для этого здесь появится аэропорт). От инвесторов мы ждем наполнения курорта новыми жилыми объектами, гостиничной, развлекательной, спортивной и другой инфраструктурой. Мы ждем, что он станет красивым, современным, но при этом сохранит все природные богатства. Я абсолютно уверен в том, что инвесторы справятся с этой задачей, и уже через пять лет "Шерегеш" войдет в число лучших горнолыжных курортов не только России, но и мира. Правительство Кузбасса готово оказать им максимальную поддержку", - отметил губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.

(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

Также глава Правительства Кузбасса напомнил участникам мероприятия о том, что развитие Шерегеша сегодня является важным этапом реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Проект комплексного развития территорий СТК "Шерегеш" рассчитан на 20 лет. На сегодня уже выполнен мастер-план развития курорта с обозначением ключевых объектов строительства. Так, на территории 427 га будет построено 37 апарт-комплексов в стиле альпийского шале. Вдохновением для архитекторов проекта стали именитые мировые курорты, такие как Шамони-Монблан, Аспен и Инсбрук. А их отличительной особенностью станет наличие богатой премиальной инфраструктуры.

Помимо апарт-комплексов проект пополнится домами в альпийском стиле – так называемые "барнхаусы". Расположатся они в шаговой доступности от первого этапа строительства, по соседству со всей инфраструктурой и горнолыжными трассами. Предусмотрено два вида альпийских домов: одноэтажные и двухэтажные. Двухэтажные рассчитаны на семьи, которым необходимо пространство. Уютные одноэтажные "барнхаусы" с панорамным остеклением подойдут молодым и активным людям, предпочитающим функциональность и лаконичность. Старт бронирования домов современного формата застройщик планирует анонсировать до конца года.

В рамках строительства "курорта будущего" также будет возведен термальный комплекс "Баден-Баден Шерегеш" с паровыми комнатами и бассейнами, надземные парковки и рестораны. Одним из главных элементов проекта станут новые горнолыжные трассы с кресельными и гондольными подъемниками.

(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

Осуществляться реализация будет совместно с крупнейшими стратегическими инвесторами проекта − Сбербанком, горнолыжной компанией "КАСКАД" и группой компаний BADEN Family. Соответствующие соглашения о партнерстве были подписаны в рамках международного форума и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге 18 октября. Так шаг за шагом, будет выстраиваться уникальная экосистема для жизни, спорта и отдыха.

"Проект КРТ СТК "Шерегеш" у нас и множества компаний вызывает большой энтузиазм. Я хотел бы поблагодарить правительство Кузбасса и лично руководителя региона Сергея Евгеньевича Цивилёва за доверие. Проект действительно сложный, рассчитанный на много лет. Его успешное выполнение зависит от опыта и очень точной синхронизации усилий всех участников. На мой взгляд, проблем с этим нет, - говорит генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. - Так, мы понимаем, что в секторе F одновременно с апарт-комплексами, отелями и другими объектами должна возводиться и горнолыжная инфраструктура (иначе очень трудно вписать новые горнолыжные трассы в уже существующую застройку). Поэтому мы подписали соглашение с ГК "КАСКАД", специалисты которой подготовили мастер-план горнолыжной части и займутся возведением новых трассы и подъемников. Они будут готовы к 2024 году, когда мы сдадим первые апарт-комплексы. Также мы понимаем, что "Шерегеш" должен быть круглогодичным курортом, а значит летом потребуются аквапарки, бассейны, водные развлечения. Соответственно в качестве партнера мы привлекли группу компаний BADEN Family – одного из лидеров по организации термальных комплексов и бассейнов под открытым небом в РФ. Генеральным подрядчиком строительства выступает также наш партнер, компания "Дюна-Строй", вместе с которой мы возводим свои жилые объекты в Екатеринбурге. Это профессионалы, которые за год, часто в рекордные сроки, строят порядка 60 тыс. м2 новых жилых домов разной этажности. Поскольку стройка должна быть монолитной, компания ГИК "Монолит" уже поставила в Кемеровской области бетонный завод производительностью 90 м3 бетона в час. За финансирование проекта отвечает еще один наш давний и надежный партнер – Сбербанк. Все это гарантия того, что проект будет реализован в полном объеме и строго по графику, а "Шерегеш" кардинально изменится и станет одним из лучших горнолыжных курортов в мире".

В рамках первого этапа реализации проекта, в период с IV квартала 2022 по III квартал 2024 гг., "УГМК-Застройщик" возведет два эксклюзивных апарт-комплекса. Всего предполагается строительство 649 апартаментов площадью от 23 до 72 м2 с просторными видовыми террасами под открытым небом. Здесь на выбор покупателям предлагаются три формата отделки: white box, с чистовой отделкой и полностью благоустроенные пространства для жизни с меблировкой ("юниты").

(2022)|Фото: Управление общественных связей УГМК

В одном из апарт-комплексов расположится уникальный пятизвёздочный отель на 165 номеров с премиальным сервисом. Для создания комфортных условий проживания и отдыха в первом апарт-комплексе предусмотрен и панорамный двухуровневый ресторан с открытой лаунж-площадкой и зоной караоке. Вся инфраструктура сосредоточится вблизи действующих подъёмников «Sky Way» и «Панорама». Это обеспечит резидентам быстрый и удобный доступ к горнолыжным трассам.

Познакомится с проектом поближе у гостей курорта будет возможность уже в этом году. В декабре "УГМК-Застройщик" откроет отдел продаж проекта СТК "Шерегеш" в секторе B с детской игровой зоной с батутами и ландшафтным оформлением.

Отметим, проект комплексного развития территории СТК "Шерегеш" от девелопера "УГМК-Застройщик" уже получил высокую оценку экспертов. Так, он стал победителем международной премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, строительства и дизайна "Best For Life Design Award 2022". Торжественная церемония награждения прошла накануне в Сочи.

Экспертный совет признал проект лидером в номинации "Лучший апарт-комплекс для жизни и инвестиций" в основном блоке премии − "Spaces & Places". Жюри присвоило высший балл апартаментам проекта СТК "Шерегеш" за лучшие решения в области архитектуры, строительства и дизайна жилых и коммерческих пространств.

Теги: УГМК-Застройщик, апарт-комплекс, Шергеш, капсула времени



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