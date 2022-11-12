ВС РФ разбили контратаку иностранных наемников в ДНР

ВС РФ на Южно-Донецком направлении разбили контратаку иностранных наемников, пытавшихся остановить наступление российских войск, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики пытались остановить продвижение российских войск.

Уничтожены более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Кроме того, российские военные пресекли атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив 190 боевиков.