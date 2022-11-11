11 Ноября 2022
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Прокуратура взыскала больше 3 млн рублей с мэрии уральского города

На Среднем Урале лишь после вмешательства прокуроров местной жительнице была выплачена вся выкупная сумма за ее аварийную квартиру.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, проверка показала, что жилое помещение, в котором проживала женщина, было признано аварийным и подлежащим сносу. По отчету экспертизы, стоимость квартиры на дату оценки составляла свыше 3 млн рублей.

Однако, как выяснили в надзорном ведомстве, администрация Арамильского городского округа отказалась платить всю сумму за жилплощадь. Владелице было предложено только 1,2 млн рублей. Та не согласилась на такие условия.

Тогда прокуратура направила иск в суд о взыскании с мэрии выкупной стоимости квартиры на дату оценки экспертом. Суд эти требования полностью поддержал. В настоящее время чиновники выплатили женщине всю положенную ей сумму.

Теги: мэрия, квартира, прокуратура, суд



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