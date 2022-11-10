Футболист "Урала" Мишкич успешно прооперирован и выбыл на два месяца

Полузащитник футбольного клуба "Урал" Даниэль Мишкич успешно прооперирован. В этом году на поле он больше не выйдет.

Напомним, в матче 16-го тура РПЛ против московского "Локомотива" (2:2) хавбек получил серьезную травму. Врачи диагностировали у игрока перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК "Урал", 9 ноября футболиста успешно прооперировали в Хорватии. Там Мишкич и продолжит восстановление. Оно составит от полутора до двух месяцев.

Планируется, что к тренировкам Даниэль вернется на зимних сборах во время паузы в сезоне. В клубе пожелали своему игроку скорейшего выздоровления.

Напомним, что в эту субботу, 12 ноября, команда Виктора Гончаренко примет на "Екатеринбург-Арене" воронежский "Факел".